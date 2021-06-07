Кластер на бывшем чугунолитейном заводе на Урале в 2021г. планирует принять 50 тыс. гостей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Организаторы творческого проекта "Лето на заводе" на территории заброшенного чугунолитейного завода Турчаниновых-Соломирских в городе Сысерти Свердловской области планируют, что площадку в этом году посетят порядка 50 тыс. человек, это в два раза больше, чем год назад, когда проект посетили 20 тысяч гостей, сообщил на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС руководитель проекта "Лето на Заводе", директор "Агентства развития территорий 1732" Ян Кожан.

"Я думаю, что точно больше 50 тысяч нас за лето посетит. <…> 3 июля у нас будет открытие "Лета на заводе". Завод откроет двери для всех желающих в постоянном режиме: понедельник-вторник у нас будут выходными, всю остальную неделю будем работать до конца сентября", - сказал Кожан.

В 2020 году завод для посетителей открыли 8 августа, на его площадке прошло более сотни мероприятий разного формата и масштаба. Как пояснили ТАСС в пресс-службе проекта, в этом году ожидается в 1,5-2 раза больше событий на площадке "Лето на заводе". Кожан добавил, что в этом году планируется провести "ТехноНочь" для школьников и студентов, "Лето на заводе" предоставит им площадку для занятий робототехникой.

За полтора месяца 2020 года площадку посетили более 20 тысяч человек, отметил глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских. Он добавил, что в прошлом году в Сысерти прошло минимум два концерта с симфоническим оркестром на открытом воздухе, которых не было последние 20 лет. "Сысерть претендует на второй в области туристско-рекреационный кластер, и по поручению губернатора сейчас эта работа завершается. Я рассчитываю, что мы к концу лета получим статус туристско-рекреационного кластера "Большая Сысерть", - сказал Нисковских.

"Лето на заводе" получил грант Фонда президентских грантов в феврале 2020 года, также он входит в программу акселерации "100 городов" Агентства стратегических инициатив. Основная цель, которую ставила перед собой команда, - показать, что в старинных цехах можно создавать креативный кластер.