Участников "Иннопрома" угостят блюдами традиционной уральской кухни

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Участников Международной промышленной выставки "Иннопром" угостят блюдами традиционной уральской кухни. В 2021 году в рамках выставки будет запущен гастрономический фестиваль, который познакомит гостей региона с едой и культурой Урала, сообщили во вторник в департаменте информационной политики региона.

"Девять ресторанов в дни работы международной выставки будут работать по особому меню, основанному на блюдах аутентичной уральской кухни. Гастрономический фестиваль призван рассказать гостям и жителям города о локальной культуре гостеприимства и региональных особенностях через призму гастрономии", - цитируют в департаменте слова генерального директора Агентства по привлечению инвестиций Михаила Васильева. Попробовать фестивальное меню можно будет со 2 по 16 июля.

Отмечается, что кулинарная программа позволит гостям лучше узнать Урал и его культуру. Для этого шеф-повара девяти ресторанов создадут свое оригинальное меню из традиционных уральских блюд. На сайте фестиваля уточняется, что при разработке меню участники будут использовать местные продукты, а в подаче блюд применять элементы культуры территории. Кроме того, будут представлены истории блюд.

В департаменте рассказали, что, например, в одном из ресторанов гостей "Иннопрома" удивят блюдами с использованием полевых трав и еловых шишек.

Международная промышленная выставка "Иннопром" - главная индустриальная, торговая и экспортная площадка в России, она ежегодно проходит на территории международного выставочного центра "Екатеринбург - Экспо", в его составе четыре павильона общей площадью 50 тыс. кв. метров и конгресс-центр площадью 41,6 тыс. кв. м. Выставка пройдет в Екатеринбурге 5-8 июля.