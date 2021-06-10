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Число пострадавших в ДТП с автобусом на Урале увеличилось до девяти

По предварительной версии, у автобуса отказали тормоза

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Количество пострадавших в ДТП с автобусом в городе Лесном Свердловской области увеличилось до девяти. Уточненные данные приводит пресс-служба предприятия "Электрохимприбор".

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Рейсовый автобус № 4 Нижнетуринского АТП на скорости въехал на территорию промышленной площадки ФГУП "Комбинат "Электрохимприбор".

"По предварительной версии, у автобуса отказали тормоза. В результате неуправляемого движения произошел наезд на людей - шесть человек погибли, девять получили травмы различной степени тяжести", - сообщили в пресс-службе предприятия.

Утром 10 июня в городе Лесной маршрутный автобус № 4 врезался в остановку общественного транспорта. По данным местных властей, в результате аварии погибли шесть человек, еще пятеро пострадали. Руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых сообщал, что после ДТП погибли шестеро. Причиной аварии, по предварительным данным, стал отказ тормозов.

Город Лесной имеет статус закрытого административно-территориального образования (ЗАТО), находится в порядка 240 км от Екатеринбурга.

Теги
РоссияСвердловская область
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