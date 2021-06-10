Четверых пострадавших в ДТП с автобусом на Урале транспортируют в Екатеринбург

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Четверо человек находятся в тяжелом состоянии после ДТП с автобусом в Свердловской области, где погибли шесть человек. Они будут транспортированы в больницу в Екатеринбурге, сообщил ТАСС начальник Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Центральная медико-санитарная часть № 91 Федерального медико-биологического агентства" России Виктор Мишуков.

Что известно о ДТП с автобусом в закрытом городе в Свердловской области

Ранее в департаменте информационной политики региона сообщили, что три вертолета центра медицины катастроф направлены на место ДТП.

"Поступили пять человек, четверо в тяжелом состоянии <...>, оказана первая необходимая помощь, они будут перемаршрутизированы в больницу Екатеринбурга. <...> Одна останется у нас", - сказал Мишуков.

Утром 10 июня в городе Лесной маршрутный автобус № 4 врезался в остановку общественного транспорта. По данным предприятия "Электрохимприбор", в результате аварии погибли шесть человек, еще девять пострадали. В пресс-службе ГУ МВД по региону сообщали, что после ДТП в больницу были доставлены 15 человек, погибли шестеро. Причиной аварии, по предварительным данным, стал отказ тормозов.

Город Лесной имеет статус закрытого административно-территориального образования, находится примерно в 240 км от Екатеринбурга.