Особый противопожарный режим отменили в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 10 июня. /ТАСС/. Введенный в конце апреля в Челябинской области особый противопожарный режим отменен с четверга. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по региону.

"С 10 июня 2021 года особый противопожарный режим на территории области отменяется", - говорится в сообщении.

Отмечается, что теперь жители региона получают право посещать лес, но использовать открытый огонь можно только с соблюдением правил пожарной безопасности.

В пресс-службе Главного управления лесами Челябинской области обратили внимание на то, что пожароопасный сезон продолжается. "В некоторых районах региона он продлится вплоть до ноября. В прошлом году последний пожар потушили 5 ноября", - сказали в пресс-службе управления. По его данным, всего с начала года потушили 372 лесных пожара на площади 2 663 га (в 2020 году - 266 пожаров на площади 2043 га). В весенний период 2021 года в регионе наблюдался 4-й и 5-й класс пожарной опасности, свою роль сыграл также человеческий фактор: несоблюдение правил пожарной безопасности населением в лесу.