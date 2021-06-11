Крупнейший перинатальный центр Урала получил разрешение на ввод в эксплуатацию

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 июня. /ТАСС/. Центр охраны материнства и детства в крупнейшем городе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) - Сургуте получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Он будет сопровождать семьи с момента зачатия ребенка до достижения им пяти лет, сообщили в пятницу в департаменте общественных и внешних связей Югры.

"Крупнейший за Уралом Центр охраны материнства и детства, расположенный в Сургуте, получил разрешение на ввод в эксплуатацию", - говорится в сообщении.

Как отметила губернатор Югры Наталья Комарова, слова которой приводятся в сообщении, учреждение будет сопровождать семьи до достижения детьми пяти лет. "В Югре создан Центр материнства и детства, который будет сопровождать маму с момента зачатия, обеспечивая ее здоровье и здоровье ребенка, до достижения ребенком пятилетнего возраста. Создание условий для рождения детей в семьях, поддержка многодетных семей - это эффективный механизм", - сказала глава региона.

По данным департамента, в учреждении будут работать около 800 специалистов. При помощи телемедицины у врачей появится возможность консультироваться по вопросам лечения пациентов с ведущими российскими и европейскими специалистами. Заместитель губернатора Югры Вадим Шувалов подчеркнул, что данный центр важен с точки зрения исполнения показателей национального проекта "Демография", обеспечения комплексных услуг в сфере сопровождения деторождения, передового лечения и профилактики внутриутробных заболеваний, неонатальной хирургии.

Соглашение между департаментом здравоохранения Югры и застройщиком "ВИС инфраструктура" о государственно-частном партнерстве (ГЧП) по проектированию, строительству, оснащению и технической эксплуатации Центра охраны материнства и детства в Сургуте было заключено в конце декабря 2014 года. Его должны были открыть в 2017 году, однако этому помешало резкое увеличение уровня грунтовых вод, поэтому процесс строительства занял еще несколько лет.

По данным региональных властей, стоимость возведения объекта составляет около 11 млрд рублей. В центре ежегодно планируется принимать около 10 тыс. родов, что составляет примерно половину от общего количества в округе. Общая площадь объекта - 78 тыс. кв. м. В центре планируется разместить лабораторию высоких биомедицинских технологий, которая возьмет на себя перспективные геномные исследования, в том числе изучение генома жителей арктической и субарктической территорий, выявление взаимосвязи геномных нарушений с риском возникновения различных заболеваний.