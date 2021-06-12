Фестиваль "Слова и музыка свободы" открылся в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июня. /ТАСС/. Фестиваль "Слова и музыка свободы" открылся в "Ельцин Центре" в Екатеринбурге. Перед жителями и гостями города выступят Андрей Макаревич и "Машина Времени", "Звери", белорусская рок-группа "Молчат дома", писатель Дмитрий Быков, журналист и общественный деятель Николай Сванидзе, передает ТАСС.

Фестиваль должен был состояться 1 февраля в формате телемарафона, но его перенесли на 12 июня из-за пандемии коронавируса, решив сохранить традиционный офлайн-формат и приурочив ко дню 30-летия первых президентских выборов в России.

"Наш фестиваль родился к 25-летию Конституции. Конституции, которая была принята в 1993 году и в которой были закреплены права и свободы граждан России. <...> Что касается первого раздела [конституции], раздела о свободах, все сходились в одном - это то, что нужно России, это то, с чем должна жить и развиваться наша страна. Это было то, что, выражаясь высокопарно, стало платформой, фундаментом для объединения всех честных, смелых, ответственных людей в России", - сказала на церемонии открытия первый заместитель исполнительного директора "Ельцин Центра" Людмила Телень.

Череду бесед и лекций фестиваля открыл политолог и историк Андрей Зубов разговором о свободной совести. Также в дни фестиваля в Екатеринбурге выступят политический обозреватель Екатерина Шульман, журналист и телеведущий Михаил Козырев, журналисты Сергей Минаев, Тихон Дзядко, Екатерина Котрикадзе и Дмитрий Муратов, экономист Наталья Зубаревич. Они и другие эксперты поделятся своими размышлениями о понимании свободы.

"Ельцин Центр" был открыт в 2015 году в Екатеринбурге, его ядром является Музей первого президента России Бориса Ельцина, где собраны десятки тысяч документов, фотографий, более 130 видеоинтервью, смонтированы 163 медиапрограммы. В 2017 году музей стал лауреатом премии "Европейский музей года" (EMYA) "за заметные достижения в деле укрепления общественной роли музея" и получил одну из трех главных наград конкурса - приз имени основателя премии Кеннета Хадсона. Российскому музею этот приз был присужден впервые.