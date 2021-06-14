В частном секторе в Екатеринбурге произошел пожар

ТАСС, 14 июня. Спасатели потушили возгорание на площади 600 кв. м в частном секторе на улице Полежаевой в Екатеринбурге. Информации о пострадавших не поступало, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Свердловской области.

"Сегодня утром поступило сообщение о пожаре по ул. Полежаевой в Екатеринбурге. На площади 600 кв. м горят три частных жилых дома и надворные постройки <…> В 12:29 (10:29 мск) пожар локализован, в 13:43 (11:43 мск) открытое горение ликвидировано", - говорится в сообщении.

Быстрому распространению огня способствовала жаркая и ветреная погода. Всего в тушении пожара задействованы 13 единиц спецтехники, 47 человек личного состава.