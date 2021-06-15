Фестиваль классической музыки пройдет в Кургане

ТАСС, 15 июня. Фестиваль "Шедевры классической музыки" пройдет на открытом воздухе на Троицкой площади в Кургане, совместно с региональным Зауральским симфоническим оркестром на сцену выйдут солисты Московского академического музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора Курганской области.

Фестиваль проходит в Кургане второй раз, впервые он состоялся в 2019 году. Тогда перед гостями и жителями города выступил тенор Дмитрий Корчак.

"15 июня <...> в рамках фестиваля ["Шедевры классической музыки"] состоится концерт с участием солистов Московского академического музыкального театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко Елены Гусевой (сопрано) и Михаила Головушкина (бас). В сопровождении Зауральского симфонического оркестра (дирижер - Антон Шниткин) они исполнят арии из оперных шедевров русских и зарубежных композиторов", - сказали в пресс-службе, уточнив, что выступление состоится в 19:00 мск.

На сайте областной библиотеки уточняется, что в этом году фестиваль посвятили 100-летию со дня рождения курганского академика, хирурга-ортопеда Гавриила Илизарова. И с 15:00 мск библиотека развернет на площадке фестиваля свою интерактивную зону, где гости смогут увидеть документальные фильмы и архивные кадры о жизни и деятельности Илизарова, посетить выставку "Ученый. Новатор. Врач: к 100-летию Г. А. Илизарова".

Елена Гусева - лауреат международных конкурсов - XlV конкурса им. П.И Чайковского, конкурса оперных певцов в Савонлинне, вокального конкурса в Китае. Михаил Головушкин - лауреат международного конкурса "Музы мира" (Гран-при) и всероссийского конкурса Piano&Voice.