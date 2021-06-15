В Свердловской области ликвидировали пожар на площади 2,5 тыс. кв. м

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Спасатели в Свердловской области во вторник утром завершили тушение пожара на площади 2,5 тыс. кв. м близ коттеджного поселка Бобры села Косулино Белоярского городского округа. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 22:11 (20:11 мск) пожар был локализован, в 01:23 (23:23) открытое горение ликвидировано. В 04:12 (02:12) огнеборцы завершили проливку на месте пожара", - говорится в сообщении.

В тушении были задействованы 30 человек и восемь единиц спецтехники.

Информация о возгорании поступила в 20:12 (18:12 мск). Горели лес, трава и бесхозные постройки в лесном массиве.