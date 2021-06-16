Качканарский ГОК "Евраз" заплатит штраф 200 тыс. рублей за нарушение мер против COVID-19

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Суд назначил штраф в 200 тыс. рублей Качканарскому горно-обогатительному комбинату (входит в группу "Евраз"), расположенному в Свердловской области, из-за невыполнения противокоронавирусных мер. На предприятии не проводили дезинфекцию, также активно не выявляли "контактных" сотрудников, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда в среду.

"В декабре 2020 года специалистом Роспотребнадзора в отношении АО "Евраз КГОК" было проведено эпидемиологическое расследование, в ходе которого были выявлены нарушения действующих санитарных правил и невыполнение противоэпидемических мероприятий. Выявленные нарушения послужили основанием для составления в отношении АО "Евраз КГОК" протокола об административном правонарушении. Качканарскому горно-обогатительному комбинату придется заплатить 200 тыс. рублей штрафа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на предприятии не проводилось активное выявление работников, имевших контакт с заразившимися коронавирусом, с последующим отстранением их от работы. Не было организовано проведение своевременной дезинфекции на рабочих местах, где были выявлены очаги инфекционного заболевания.

В пресс-службе отметили, что штраф был назначен Качканарским городским судом, но юридическое лицо подало жалобу в Свердловской областной суд. Суд апелляционной инстанции, изучив материалы дела, пришел к выводу, что наказание соответствует требованиям закона, и оставил постановление без изменений.

15 июня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил о росте числа заразившихся коронавирусом. Он не исключил введения ограничительных мер в ближайшее время. Общее количество зафиксированных в регионе случаев коронавируса составляет почти 91 тыс.