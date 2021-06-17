В Сургуте отменили выпускные вечера у школьников

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 июня. /ТАСС/. Выпускные вечера для школьников Сургута - крупнейшего города в Ханты-Мансийском автономном округе - отменят из-за сложной эпидемической обстановки и постановления губернатора Югры, ограничивающего проведение массовых мероприятий с участием более 20 человек. Об этом сообщила журналистам директор департамента образования администрации Сургута Ирина Замятина.

"Сегодня в выпускных классах как минимум по 25 человек. От УМВД пришло письмо о том, что все массовые мероприятия численностью более 20 человек должны быть нивелированы. <…> Ряд образовательных учреждений планировали выпускные вечера, будет дана установка, будем говорить о запрете на их проведение", - сообщила Замятина.

Она отметила, что городской департамент образования будет работать индивидуально с каждым выпускным классом. "Если есть отдельное помещение, если число участников менее 20 человек, индивидуально образовательная организация может решить [вопрос проведения выпускного]", - пояснила она.

В середине мая 2021 года департамент образования и молодежной политики Югры отмечал, что выпускные в образовательных организациях планировалось провести очно и при соблюдении санитарных требований.

14 июня глава региона Наталья Комарова подписала постановление, запрещающее проведение массовых мероприятий регионального и муниципального характера с числом участников более 20 человек, включая организаторов. Такое решение вызвано ухудшением в регионе эпидемической ситуации по коронавирусной инфекции. По данным регионального оперативного штаба, в Югре число заболевших достигло уровня марта текущего года. 16 июня было выявлено 77 новых случаев. Последний раз такое большое число заражений за сутки фиксировалось 27 марта, когда сообщалось о 79 случаях.

Рост заболеваемости в регионе фиксировался с середины сентября 2020 года, достигая на пике более 300 случаев. Снижение началось во второй половине января 2021 года. Культурные мероприятия в регионе разрешены с участием 25% зрителей, спортивные - с 50% болельщиков, деятельность закрытых концертных залов, в том числе филармоний, органных залов, разрешена с учетом заполняемости не более чем на 50%. По данным регионального оперативного штаба, в Югре на 16 июня зарегистрировано 58 513 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 77 за последние сутки. Умерли 802 человека, 56 909 пациентов выздоровели.