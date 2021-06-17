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Пандемия COVID-19

Общежития УрФУ будут принимать в первую очередь привившихся от коронавируса студентов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ранее не исключил введения ограничительных мер в ближайшее время из-за роста числа заболевших COVID-19

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Студенты, не привившиеся от коронавируса или без подтверждения наличия антител, будут заселяться в общежития крупнейшего в Уральском федеральном округе Уральского федерального университета (УрФУ) в последнюю очередь, сообщили в пресс-службе вуза в четверг.

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"Без прививок или подтверждения [наличия] антител селить будут в последнюю очередь. При прочих равных преимущество будет отдаваться тем, кто защищен от коронавируса. Мы не можем подвергать опасности жизни тысяч студентов и закрывать на карантин общежития", - говорится в сообщении.

15 июня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил о росте числа заразившихся коронавирусом. Он не исключил введения ограничительных мер в ближайшее время. Общее количество зафиксированных в регионе случаев коронавируса составляет более 91 тыс.

Уральский федеральный университет является крупнейшим вузом в Уральском федеральном округе, в нем обучаются 36 тыс. студентов.

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