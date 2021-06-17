В Екатеринбурге появятся современные профмастерские для детей с инвалидностью

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Специальные учебные профмастерские для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) откроются к 1 сентября 2021 года на базе "Речевого центра" и школы-интерната №13 в Екатеринбурге. Об этом сообщил департамент информационной политики региона в четверг.

"К 1 сентября в Свердловской области появятся современные профмастерские для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Проект "Доброшкола" реализуется в рамках нацпроекта "Образование". В 2021 году будут обновлены Центр психолого-медико-социального сопровождения "Речевой центр" для детей с нарушениями речи и с аутизмом и Екатеринбургская школа-интернат №13, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы для обучающихся с нарушениями слуха и речи", - говорится в сообщении.

В департаменте отметили, что около 15 млн рублей направят на оснащение мастерских современным коррекционным и реабилитационным оборудованием, а также на покупку инвентаря для учебных кабинетов.

Цель проекта "Доброшкола" - дать детям качественную предпрофильную подготовку, которая облегчит им дальнейшее обучение в училище или техникуме. Проект стартовал в Свердловской области в 2020 году. Первыми в нем приняли участие Верхнепышминская школа-интернат имени С. А. Мартиросяна для детей с нарушением зрения и Центр психолого-медико-социального сопровождения "Эхо" для детей с нарушением слуха. На базе этих учреждений уже модернизирована инфраструктура и созданы условия для качественного и доступного образования обучающихся с ОВЗ.

Всего в рамках федерального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование" в Свердловской области до 2024 года планируется обновить материально-техническую базу в 25 организациях, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, уточнили в департаменте.