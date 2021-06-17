Более 1,7 тыс. общественных наблюдателей подготовили в Югре к выборам 2021 года

ТЮМЕНЬ, 17 июня. /ТАСС/. Общественная палата Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) подготовила 1,7 тыс. наблюдателей за выборами в 2021 году, сообщила заместитель председателя Общественной палаты региона, член Общественной палаты РФ Ольга Сидорова во время прямого эфира в официальном аккаунте правительства Югры в соцсети "ВКонтакте".

"Все наблюдатели, их на сегодняшний день 1 745, получили новые знания по общественному наблюдению. Во всех муниципальных образованиях проводилось обучение в течение двух дней. Кто эти наблюдатели? В большей степени это представители сферы образования, сферы здравоохранения, есть много желающих в этом году из больших градообразующих предприятий, есть студенты, молодежь, общественники", - сказала она.

Сидорова добавила, что практики обучения в ХМАО еще не было. Следующая новация - обучение медиапозиционированию наблюдателей. "Мы учили, как правильно показывать себя, показывать свой бренд, учили знаниям взаимодействия в социальных сетях так, чтобы это было ярко, правильно с точки зрения подачи информации", - уточнила она.

Как отметила Сидорова, еще одна новация - специальная мобильная группа в каждом муниципальном образовании, в составе группы присутствуют: координатор, который возглавляет эту группу, профессиональный юрист и представитель СМИ. По ее словам, группы созданы для того, чтобы оперативно реагировать на любую ситуацию, которая произойдет.

По словам заместителя председателя Общественной палаты Югры, тренера-преподавателя по подготовке к общественному наблюдению за выборами в 2021 году Сергея Таньшина, готовность наблюдателей составляет 95%.

По информации избирательной комиссии Югры, в 2021 году в ХМАО пройдут выборы депутатов регионального парламента, депутатов дум нескольких районов, одного городского поселения и десяти городов. Также состоятся выборы глав двух сельских и двух городских поселений.