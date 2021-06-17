Основные летние фестивали в Свердловской области не планируют переводить в онлайн

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Организаторы летних событийных мероприятий в Свердловской области, получивших государственную поддержку, пока не планируют переводить их в онлайн. При этом будут соблюдаться действующие в регионе антиковидные ограничения, сообщила в четверг на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС и.о. директора Центра развития туризма Свердловской области Надежда Шестакова.

"Пока никаких изменений у нас не предвидится. Мы работаем по указу [губернатора Свердловской области о введении режима повышенной готовности]", - сказала Шестакова, уточнив, что документ предполагает заполняемость открытых и закрытых площадок не более чем на 75% от вместимости.

Летом 2021 года в регионе пройдут пять событийных мероприятий, получивших господдержку - фестивали EverJazz, "Лето на заводе" (Сысертский городской округ), "Демидов-фест" (поселок Черноисточинск), "Окрошка-фест" (г. Каменск-Уральский), "Мото-фест" (г. Ирбит).

Организаторы фестиваля "Окрошка-фест", который состоится 17 июля, ожидают до 6 тыс. посетителей, сообщила директор Центра развития туризма Каменска-Уральского Марина Чистякова. В программе дегустация окрошки, мастер-классы по приготовлению этого блюда, а также народных кукол, будут действовать 11 развлекательных площадок.

В рамках "Демидов-феста" 24 июля пройдет фестиваль граффити, ремесленный маркет, будет представлена уральская кухня. Хедлайнером заявлен экс-лидер группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов, сообщила организатор "Демидов-феста" Екатерина Третьякова. "Мы планируем, что Вадим Самойлов поработает с музыкантами, у которых есть авторский материал, и они впервые выйдут на сцену с рок-звездой", - отметила Третьякова.