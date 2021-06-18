Форум уральской молодежи "Утро" на Ямале перенесли на 2022 год

ТАСС, 18 июня. Форум молодежи Уральского федерального округа "Утро", который впервые должен был пройти в Салехарде Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), переносится на следующий год из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Онлайн-формат будет продолжен, говорится в сообщении в официальной группе форума "ВКонтакте".

"Офлайн-часть кейс-форума "Утро" переносится на 2022 год в связи с ситуацией пандемии. Но не спешите грустить, онлайн-форум продолжается, а это значит, что будет только интереснее", - говорится в сообщении.

"Утро" - форум молодежи Уральского федерального округа, учредителями являются аппарат полномочного представителя президента в УрФО, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и правительства шести регионов Урала. В 2021 году он состоится в одиннадцатый раз. Онлайн-формат стартовал с 1 июня, очная часть должна была пройти с 3 по 9 июля.

В 2020 году форум организовывали Уральский федеральный университет (УрФУ) совместно с Министерством образования и молодежной политики Свердловской области. Тогда форум прошел также в онлайн-формате, а участие в нем впервые принимали школьники. Организаторы получили заявки на участие из 67 регионов России и четырех стран ближнего зарубежья.