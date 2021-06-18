Международный форум 100+ TechnoBuild пройдет в Екатеринбурге в октябре

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Международный строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild пройдет на площадке "Екатеринбург-Экспо" с 5 по 7 октября 2021 года в комбинированном формате. Об этом сообщил департамент информационной политики Свердловской области в пятницу.

"Оргкомитет под руководством губернатора Евгения Куйвашева 18 июня обсудил концепцию проведения VIII Международного форума 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге. В этом году планируется провести форум с 5 по 7 октября на площадке "Екатеринбург-Экспо", - говорится в сообщении.

По словам Куйвашева, приведенным в сообщении, ключевыми темами форума выбраны: энергоэффективность, "зеленое" строительство, инновационные материалы и технологии, BIM-проектирование, развитие транспортной инфраструктуры, современные подходы к формированию комфортной городской среды и нормативно-правовое регулирование отрасли.

Стратегическая цель форума - стать к 2023 году "строительным "Иннопромом", приводят в департаменте слова ответственного секретаря оргкомитета мероприятия Веры Белоус. "В планах деловой программы форума в 2021 году предусмотрено 100 секций и застройка девяти залов. Значительная часть мероприятий запланирована в офлайн-формате. Часть секций, особенно с участием иностранных спикеров, пройдут в онлайн-формате", - сказала она.

Куйвашев добавил, что ключевым вопросом организации форума является обеспечение эпидемиологической безопасности участников. По его словам, меры безопасности требуют тщательной проработки, при которой будет учтен опыт проведения крупных международных мероприятий.