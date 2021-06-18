Тюменским работодателям рекомендовали перевести часть сотрудников на удаленку

ТЮМЕНЬ, 18 июня. /ТАСС/. В Тюменской области работодателям рекомендовали обеспечить перевод не менее 30% трудовых коллективов на дистанционный режим работы. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор, сообщил региональный оперативный штаб в пятницу.

"Режим повышенной готовности для профилактики COVID-19 продлен в Тюменской области до 18 июля. Работодателям региона рекомендовано обеспечить перевод не менее 30% трудовых коллективов на дистанционный режим работы. При определении количества работников, подлежащих переводу, не учитывать тех, кто прошел вакцинацию против COVID-19", - говорится в сообщении.

В оперштабе добавили, что также рекомендуется обеспечить стимулирование трудовых коллективов к вакцинации против коронавируса, а также предоставлять работникам, проходящим вакцинацию, дополнительный день отдыха с сохранением заработной платы в день прохождения вакцинации и в день, следующий за днем вакцинации, или дополнительный день отпуска. Управляющим компаниям рекомендовано возобновить обработку дезинфицирующими средствами подъездов и мест общего пользования в многоквартирных домах.

В регионе продолжает действовать масочный режим в общественном транспорте и местах массового пребывания людей. Людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, за исключением прошедших вакцинацию от коронавируса, предписано соблюдать режим самоизоляции.

По данным оперативного штаба на 18 июня, общее количество заразившихся коронавирусной инфекцией в регионе составило более 37 тысяч, выздоровели более 36 тысяч человек.