Особый противопожарный режим продлили в Тюменской области до 10 июля

ТЮМЕНЬ, 18 июня. /ТАСС/. Особый противопожарный режим продлили до 10 июля в Тюменской области в связи с высокой пожарной опасностью из-за сухой и жаркой погоды. Соответствующее изменение в постановление Правительства Тюменской области внес глава региона Александр Моор, сообщил региональный оперативный штаб в пятницу.

"В связи с высокой пожарной опасностью из-за неблагоприятных климатических условий (сухая, жаркая, ветреная погода), необходимостью стабилизации обстановки с пожарами, а также в целях защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций особый противопожарный режим в регионе продлен по 10 июля", - говорится в сообщении.

В оперштабе добавили, что гражданам, за исключением тех, чья трудовая деятельность связана с пребыванием в лесах, пребывающих на лесных участках, предоставленных для осуществления рекреационной деятельности, или пребывающих в лесах с целью любительской и спортивной охоты, запрещено посещать лесные массивы. Также запрещается разведение открытого огня на дачных и приусадебных участках.

Губернатор Тюменской области Александр Моор ранее сообщал, что в регионе в этом году зафиксированы самые масштабные пожары за последние 10 лет. По данным оперативного штаба, для тушения пожаров в области привлечены Авиалесоохрана, МЧС, подразделения УМВД и Минобороны РФ, применяется авиация.