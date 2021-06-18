В Тюмени отменили общегородское мероприятие для выпускников "Вальс на набережной"

ТЮМЕНЬ, 18 июня. /ТАСС/. Традиционное общегородское мероприятие для выпускников "Вальс на набережной" отменили в Тюмени из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, сообщила администрация города в пятницу.

"Департамент образования администрации города Тюмени сообщает об отмене традиционного общегородского мероприятия для выпускников "Вальс на набережной", проведение которого было запланировано на 30 июня", - говорится в сообщении.

По словам директора департамента образования Вячеслава Воронцова, городскими ведомствами уже был разработан и утвержден сценарий, отработаны организационные вопросы, более 250 пар готовились к "Вальсу на набережной". "К сожалению, текущая эпидемиологическая ситуация не позволяет провести такое массовое мероприятие с участием выпускников и зрителей. Принято решение об отмене", - добавил он.

Выпускной "Вальс на набережной" проводится в Тюмени с 2012 года. В прошлом году мероприятие также не состоялось из-за ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией.

По информации управления Роспотребнадзора, в Тюменской области с 20 недели 2021 года отмечается рост случаев коронавируса. В регионе сохраняется обязательный масочный режим, людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, за исключением прошедших вакцинацию от коронавируса, предписано соблюдать режим самоизоляции. Решим повышенной готовности продлен до 18 июля.

По данным оперативного штаба на 18 июня, общее количество заразившихся коронавирусной инфекцией в регионе составило более 37 тыс., выздоровели более 36 тыс. человек.