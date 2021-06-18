Почти 130 обманутых дольщиков в Екатеринбурге получили ключи от новых квартир

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Дольщики двух домов крупнейшего долгостроя Екатеринбурга - ЖК "Кольцовский дворик" - получили в пятницу ключи от новых квартир. Восстановить свои имущественные права смогли 127 человек, говорится в сообщении департамента информационной политики Свердловской области.

"Чтобы завершить эту масштабную стройку, мы привлекли из областного бюджета более 1 млрд рублей. Все вопросы проблемных долгостроев находятся у нас под особым контролем, а все обманутые дольщики, которые стоят у нас на учете, обязательно получат свое жилье", - цитирует департамент вице-губернатора региона Сергея Бидонько.

В жилой комплекс входят три многоэтажных дома. С 2013 года застройщик успел привлечь деньги более 400 человек, в 2016 году работы остановились. После того, как новым инвестором проекта назначили Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования, в 2020 году был достроен первый десятиэтажный дом, в конце мая 2021 года получили разрешение на ввод еще два, сообщили в департаменте.

Сейчас в Свердловской области остаются 25 проблемных долгостроев, где квартиры ждут более 1 тыс. человек.