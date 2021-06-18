Доходы группы "Ютэйр" сократились более чем на треть по итогам 2020 года

ТАСС, 18 июня. Падение пассажиропотока из-за пандемии в 2020 году привело к сокращению доходов группы "Ютэйр" на 32,5% к 2019 году, до 58,3 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении на сайте компании по итогам состоявшегося собрания акционеров.

18 июня ПАО "Авиакомпания "Ютэйр" провело годовое общее собрание акционеров, на котором утвердили годовой отчет за 2020 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2020 год.

"Критическое падение пассажиропотока из-за пандемии в 2020 году привело к сокращению доходов группы до 58,3 млрд рублей (-32,5% к 2019 году). Из-за остановки международных рейсов и закрытия границ между регионами наибольшее снижение в 2020 году показали регулярные перевозки (-49,2%). Но, несмотря на пандемию, "Ютэйр" продолжил полеты по России и открыл 45 новых маршрутов, из которых 41 - межрегиональный. В итоге доля региональных рейсов увеличилась на 10% по отношению к 2019 году", - говорится в сообщении.

Отмечается, на годовом собрании акционеров также были одобрены условия сделок, заключенных в рамках реструктуризации задолженности "Ютэйр" перед ПАО "Сбербанк" в декабре 2020 года. Реструктуризация позволит более сбалансированно распределить долговую нагрузку и процентные расходы между двумя основными операционными компаниями группы - ПАО "Авиакомпания "Ютэйр" и АО "Ютэйр - вертолетные услуги". Эти сделки являются частью комплексной реструктуризации задолженности группы.

Кроме того, во время собрания акционеры избрали генеральным директором Андрея Мартиросова, который руководит компанией с 1999 года.

Utair - четвертая по величине авиакомпания в России после группы "Аэрофлот", S7 и "Уральских авиалиний". В 2020 году она перевезла 4,8 млн человек. Крупнейшие акционеры: созданная структурами "Сургутнефтегаза" компания "АК-инвест" (50,1%), Ханты-Мансийский автономный округ (38,8%) и Тюменская область (8,4%).