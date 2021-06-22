Восемь истребителей-бомбардировщиков Су-34М поступят на вооружение авиаполка на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Восемь модернизированных истребителей-бомбардировщиков Су-34М поколения 4++ поступят на вооружение смешанного авиационного полка Центрального военного округа (ЦВО) в Челябинской области до конца этого года. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе округа.

"До конца года авиаполк, дислоцированный в Челябинской области, получит на вооружение восемь Су-34М. Летный и инженерно-технический состав завершает переподготовку на данный тип самолетов в Липецком центре боевого применения фронтовой авиации", - сказали в пресс-службе.

В военном округе добавили, что усовершенствованные истребители-бомбардировщики Су-34М будут оснащены универсальными контейнерами разведки, созданными в результате опытно-конструкторской работы "Сыч". Установленное оборудование расширит возможности самолетов по обнаружению воздушных и наземных целей за счет использования новых средств радиотехнической, оптико-электронной и радиолокационной разведки.