В Свердловской области введут обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан в Свердловской области введут после получения властями плана поставок вакцины в регион. Об этом сообщил губернатор Евгений Куйвашев на брифинге по итогам заседания оперативного штаба во вторник.

"Мы рассматриваем вопрос, связанный с обязательной вакцинацией отдельных категорий отраслей. Но для того, чтобы окончательно подписать документ, нам нужен жесткий понятный план поставок. Мы полагаем, что этот план мы на этой неделе получим, и как только будем знать, сколько мы вакцин будем получать гарантировано, естественно, мы будем подписывать соответствующие документы, где будем предлагать работодателям осуществить вакцинацию отдельных категорий работников, которые непосредственно контактируют с людьми", - сказал губернатор.

9 мая сообщалось, что количество случаев заражения коронавирусом в Свердловской области впервые с мая 2020 года меньше 100 - за сутки в регионе зафиксировано 99 случаев. Последний раз менее 100 случаев коронавируса в области фиксировалось 24 мая 2020 года, тогда оперштаб сообщал о 90 заразившихся. 25 мая 2021 года в регионе зафиксирован лишь 91 случай заражения за сутки, 21 июня это показатель вырос почти в два раза - 174 случая за сутки.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 92 108. Общее число выписанных достигло 85 870, умерли 3 709 человек.