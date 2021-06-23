Челябинский полицейский получил условный срок по делу о взятках

ТАСС, 23 июня. Челябинский суд приговорил бывшего начальника структурного подразделения районного отдела полиции к четырем годам лишения свободы условно и штрафу в размере 400 тыс. рублей по делам о получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ Челябинской области.

"Собранные следственными органами СК РФ по Челябинской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего начальника отделения по противодействию незаконной миграции ОМВД России по Каслинскому району, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"), ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"). Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно и штрафа в сумме 400 тыс. рублей с лишением права на занятие должностей в государственных органах сроком на 2 года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в 2017 году осужденный получил взятку в размере 80 тыс. рублей от руководителя и представителя коммерческой организации за непривлечение к ответственности за нарушения миграционного законодательства должностных лиц юридического лица. Кроме того, он дал незаконные указания подчиненным о привлечении к административной ответственности физлица, не имевшего отношения к выявленным нарушениям.

Ранее сообщалось, что полицейский в 2020 году выплачивал премии сотрудникам отдела полиции, которые возвращали ему часть денег. Всего ему передали более 100 тыс. рублей, которыми он распорядился по собственному усмотрению. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями").