В Свердловской области разрешили выпускные в школах с ограниченным количеством гостей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Власти Свердловской области разрешили проводить школьные выпускные в школах с ограниченным количеством гостей при сложившейся в регионе эпидемиологической ситуации по коронавирусу. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.

Ранее, 21 июня, губернатор сообщал, что эпидобстановка не позволяет провести ни общегородской выпускной в Екатеринбурге, ни выпускные в школах.

"Из-за роста заболеваемости коронавирусом нам пришлось отменить общегородские выпускные в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле. А теперь оперштаб на основании рекомендаций Роспотребнадзора вынужден просить об этом администрации остальных муниципалитетов. <...> Но у меня есть хорошие новости: вы можете провести свой выпускной в узком кругу в классе или в школе, среди тех, с кем вы провели долгое время вместе - так вероятность заболеть намного меньше. Можно пригласить родителей, главное, чтобы с вами не было людей из другой "вирусной среды", - говорится в сообщении.

По состоянию на 9 мая количество случаев заражения коронавирусом в Свердловской области впервые с мая 2020 года было меньше 100 - за сутки в регионе зафиксировали 99 случаев. Последний раз менее 100 случаев коронавируса в регионе отмечалось 24 мая 2020 года, тогда оперштаб сообщал о 90 заразившихся. 25 мая 2021 года в регионе зафиксирован 91 случай заражения за сутки, 23 июня это показатель вырос в два раза - 183 случая за сутки.