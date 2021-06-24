Крупнейший вуз Урала отменил часть программы выпускного из-за эпидобстановки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Уральский федеральный университет, который является крупнейшим в округе, отменил третий этап выпускного - концерт - из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе университета.

"Третий этап - вечеринка в "Телеклубе" - отменен из-за ухудшающейся эпидобстановки в регионе по рекомендациям Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что второй этап - праздник на университетской площади - также отменен в очном формате и состоится онлайн. По первому этапу - встречам на факультетах - институтам УрФУ рекомендовано провести на открытом воздухе с соблюдением мер безопасности: там выпускники получат дипломы и подарочные наборы.

В этом году из УрФУ с учетом филиалов и всех форм обучения выпускается 7 340 человек.

21 июня губернатор региона в своем Instagram сообщил, что крупнейший музыкальный фестиваль на Урале Ural Music Night, который должен был состояться 25 июня, отменят, перенесен "до лучших времен" областной Сабантуй, прекращена работа фан-зоны Евро-2020 на стадионе "Екатеринбург-Арена". По его словам, эпидобстановка не позволяет провести ни общегородской выпускной в Екатеринбурге, ни выпускные в школах.

9 мая сообщалось, что количество случаев заражения коронавирусом в Свердловской области впервые с мая 2020 года меньше 100 - за сутки в регионе зафиксировано 99 случаев. Последний раз менее 100 случаев коронавируса в области фиксировалось 24 мая 2020 года, тогда оперштаб сообщал о 90 заразившихся. 25 мая 2021 года в регионе зафиксирован лишь 91 случай заражения за сутки, 21 июня это показатель вырос почти в два раза - 174 случая за сутки.