Более 100 новых коек для больных с COVID-19 обеспечат в корпусе ГКБ №8 в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 24 июня. /ТАСС/. Власти Челябинской области, где ежедневно фиксируется свыше 100 новых случаев коронавируса, приняли решение перепрофилировать в ковидный стационар терапевтический корпус городской клинической больницы №8 в областном центре. Об этом журналистам сообщила пресс-служба Минздрава региона.

"В связи с ростом числа заболевших в Челябинской области, особенно в крупных городах - Челябинске, Магнитогорске, Миассе, Копейске - принято решение об открытии дополнительной госпитальной базы. В терапевтическом корпусе ГКБ №8 будет организовано 115 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией, с сегодняшнего дня его перепрофилируют", - говорится в сообщении.

Отмечается, что медицинское учреждение полностью готово и обеспечено лекарственными препаратами, средствами индивидуальной защиты, а главное - опытными специалистами. Корпус возвращают в режим госпитальной базы (ранее он уже выполнял эту функцию - прим. ТАСС) потому, что там установлен компьютерный томограф и другое медицинское оборудование, позволяющее оперативно провести обследование пациента и госпитализировать его без дополнительной транспортировки.

По данным местных властей, за счет перепрофилирования корпуса количество специализированных коек в регионе превысило 1 700.

По данным областного Минздрава на 24 июня, всего в регионе зафиксировано 65 277 случаев заражения коронавирусом (плюс 129 новых подтверждений ко вчерашнему дню). Продолжают лечение 2 088 человек, всего 60 179 пациентов выздоровели и выписаны из больницы. В регионе продолжают действовать ограничения и правила режима повышенной готовности: обязательный масочный режим в общественных местах, требования социального дистанцирования, усиления санитарных правил, дезинфекции. Людям старше 65 лет рекомендована самоизоляция.