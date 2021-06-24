Сотрудников ГИБДД Челябинской области обвинили в выдаче водительских прав без экзамена

ЧЕЛЯБИНСК, 24 июня. /ТАСС/. Начальник регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД ОМВД России по Саткинскому району Челябинской области и инспектор того же подразделения стали обвиняемыми по уголовному делу о выдаче водительских удостоверений без экзамена. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК России по региону.

"Следственными органами СК РФ по Челябинской области расследуется уголовное дело в отношении начальника РЭО ГИБДД ОМВД России по Саткинскому району и инспектора указанного подразделения. Они обвиняются по ч. 1 ст. 285 ("Злоупотребление должностными полномочиями"), ч. 2 ст. 292 ("Служебный подлог") УК РФ. <…> По ходатайству следователя СК, судом обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По данным следствия, обвиняемые в 2020 году выдавали водительские удостоверения местным жителям без фактической сдачи экзамена. Установлено 12 эпизодов.

В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области ТАСС прокомментировали, что противоправная деятельность пресечена сотрудниками службы собственной безопасности ГУ МВД России по региону. Фигуранты уголовного дела отстранены от исполнения своих служебных обязанностей. При установлении их вины они будут уволены из органов внутренних дел и понесут ответственность, установленную законом.