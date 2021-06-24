Лучшие практики социального предпринимательства УрФО представят на слете "СоциоДрайв"

ТАСС, 24 июня. Лучшие практики в сфере социального предпринимательства со всего Уральского федерального округа представят на слете "СоциоДрайв-2021" в Ханты-Мансийске, сообщили в пресс-службе организаторов мероприятия.

"На площадке слета соберутся больше 200 участников, в том числе лидеров социальных проектов, представителей общественности, некоммерческого сектора, органов власти. <…> Участники повысят компетенции, познакомятся с лучшими практиками и актуальными трендами отрасли, найдут партнеров. Они также узнают, как получить поддержку со стороны государства, развивать социальный бренд для экономической устойчивости своего проекта. Помогут им в этом более 20 опытных федеральных и региональных экспертов", - говорится в сообщении.

Слет пройдет 25-26 июня в Ханты-Мансийске. По мнению организаторов, эта коммуникационная площадка для бизнеса и власти позволит найти пути развития отрасли в новых экономических условиях. Уточняется, что слет пройдет в смешанном формате с соблюдением всех мер безопасности. К офлайн-участию допустят тех, кто предъявит результат ПЦР-теста, прививочный сертификат или результаты исследования на наличие антител.

Организаторами форума стали правительство Югры, ПАО НК "Роснефть", Фонд "Наше будущее", Фонд поддержки предпринимательства Югры "Мой Бизнес".

О социальном предпринимательстве в Югре

Социальные предприниматели - субъекты малого и среднего бизнеса, чья деятельность направлена на решение социальных проблем граждан и общества, достижение общественно полезных целей. В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре 4,5 тысячи социальных предпринимателей, которые реализуют проекты в сферах образования, культуры, социальной защиты, физической культуры и спорта.

Развитие социального предпринимательства - одно из приоритетных направлений Югре. Третий год подряд автономный округ занимает первое место в рейтинге Минэкономразвития России по итогам реализации механизмов поддержки СОНКО и социального предпринимательства. Югра также на первом месте в России по привлечению в социальную сферу негосударственных поставщиков услуг и на втором - по количеству предпринимателей, получивших статус "социальное предприятие".

Для поддержки социальных предпринимателей в Югре разработаны специальные меры поддержки: гранты, субсидии, компенсация процентов, пониженные налог и арендная плата, отметили в Фонде поддержки предпринимательства Югры "Мой Бизнес".