Более 100 дорожных объектов планируют отремонтировать в Свердловской области в 2021 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Более 100 объектов дорожной инфраструктуры планируют отремонтировать в Свердловской области в 2021 году. На эти цели направлено 6,8 млрд рублей, из которых на данный момент освоено 2,4 млрд, что составляет 35%, сообщил на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС замминистра транспорта и дорожного хозяйства региона Денис Чегаев.

"Реализовываем 101 объект. <….> Планируем отремонтировать 120 км … [в том числе] 14 объектов - по городу Нижний Тагил в объеме чуть больше 22 км и 20 объектов по Екатеринбургу протяженностью чуть больше 23 км", - сказал Чегаев. Он также отметил, что продолжится строительство третьего пускового комплекса ЕКАД, которое планируется завершить в 2023 году. Кроме того, заключен контракт на реконструкцию проблемной развязки у концерна "Калина" в Екатеринбурге.

Чегаев подчеркнул, что средства на работы поступили заблаговременно, что позволило вовремя стартовать подрядным организациям.

С начала года 2021 года на дорогах, где ведутся ремонтные работы, зарегистрированы 32 ДТП, в которых четыре человека погибли, 25 пострадали, сообщил замначальника отдела надзорной деятельности УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области Леонид Лиханов. Основной причиной происшествий является превышение скорости, для предупреждения аварий на ремонтируемых участках используются комплексы видеофиксации.

"С начала года таким комплексами на участках, где ведутся работы, выявлено более 4 тыс. административных правонарушений", - отметил Лиханов.