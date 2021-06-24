Заболеваемость коронавирусом среди молодежи в Тюменской области выросла на 26% за неделю

ТЮМЕНЬ, 24 июня. /ТАСС/. Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в возрастной группе 18-24 лет в Тюменской области увеличилась на 26% за неделю, сообщил региональный оперативный штаб со ссылкой на управление Роспотребнадзора по региону.

"В Управлении Роспотребнадзора по Тюменской области подтвердили, что с 14 по 20 июня в возрастной группе 18-24 лет заболеваемость увеличилась на 26% по отношению к предыдущей неделе", - говорится в сообщении.

Заместитель главного врача областной инфекционной клинической больницы, руководитель моногоспиталя Евгения Семенюк подтвердила, что врачи региона отмечают увеличение числа госпитализированных молодых пациентов.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области режим повышенной готовности продлен до 18 июля. В регионе сохраняется обязательный масочный режим, людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, за исключением прошедших вакцинацию от коронавируса, предписано соблюдать режим самоизоляции.

По данным оперативного штаба на 24 июня, общее количество заразившихся коронавирусом в регионе составило более 38 тысяч, выздоровели более 36 тысяч человек.