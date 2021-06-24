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Власти Екатеринбурга заключили контракт на поставку 60 новых автобусов по нацпроекту

Стоимость контракта составила 799,2 млн рублей, техника поступит в город в сентябре

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Администрация Екатеринбурга заключила с Государственной транспортной лизинговой компанией контракт на поставку 60 новых низкопольных автобусов "Нефаз". Они ожидаются в сентябре, сообщил на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС замглавы города Алексей Бубнов.

"Производитель определен - это компания "Камаз", автобусы марки "Нефаз", стоимость контракта - 799,2 млн рублей", - сказал Бубнов, отметив, что машины поступят в сентябре в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

В 2020 году Екатеринбург получил в рамках нацпроекта 57 новых автобусов.

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