Руководители тюменских вузов будут брать расписки с педагогов при отказе от вакцинации

ТЮМЕНЬ, 24 июня. /ТАСС/. Сотрудники тюменских средних специальных учебных заведений и вузов при отказе делать прививку от коронавирусной инфекции должны будут дать расписку, что они предупреждены о последствиях, сообщил региональный оперативный штаб в четверг.

"Заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских в ходе совещания с руководителями средних специальных учебных заведений и вузов поручила их руководителям брать расписки с сотрудников, которые отказываются вакцинироваться. В документе указано, что специалист осведомлен о всех возможных последствиях отказа от вакцинации", - говорится в сообщении.

По словам Кузнечевских, в регионе уже есть случай, когда учительница в одном из муниципальных образований не захотела прививаться, заполнила письменный отказ, а потом заболела и заразила четырех школьников. "Виновнику грозит административный штраф до 500 тыс. рублей. Важно помнить, если такие действия привели к смерти человека, за это предусмотрена уголовная ответственность, в том числе лишение свободы до пяти лет", - сказала она.

Заместитель губернатора добавила, что для вакцинации педагогического состава медицинские работники готовы выезжать в учебные заведения.

Как сообщили ТАСС в оперативном штабе Тюменской области, дефицита вакцины в регионе нет. На сегодня в регион уже поступило 323 277 доз вакцины, поставили первый компонент - 294 037 человек.

По данным оперативного штаба на 24 июня, общее количество заразившихся коронавирусом в регионе составило более 38 тыс., выздоровели более 36 тыс. человек.