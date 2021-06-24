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Курганский оперштаб рекомендовал работодателям предоставлять выходной после вакцинации

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 22 160 случаев заражения

ТАСС, 24 июня. Оперштаб Курганской области рекомендовал работодателям в регионе предоставлять выходной сотрудникам в день вакцинации от коронавируса. Об этом говорится в сообщении оперштаба, распространенном.

"Соответствующую рекомендацию дал региональный оперштаб на своем очередном заседании. Работодателям в Курганской области рекомендовано предоставлять выходной с сохранением среднего заработка своим работникам в тот день, когда им делают прививку от новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Кроме того, было принято решение о вручении аттестатов о среднем образовании на открытых площадках либо в закрытых помещениях при условии заполняемости не более 50% от общего количества стационарных мест и соблюдения санитарно-противоэпидемических требований.

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 22 160 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, из них 43 за последние сутки.

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