Курганский оперштаб рекомендовал работодателям предоставлять выходной после вакцинации

ТАСС, 24 июня. Оперштаб Курганской области рекомендовал работодателям в регионе предоставлять выходной сотрудникам в день вакцинации от коронавируса. Об этом говорится в сообщении оперштаба, распространенном.

"Соответствующую рекомендацию дал региональный оперштаб на своем очередном заседании. Работодателям в Курганской области рекомендовано предоставлять выходной с сохранением среднего заработка своим работникам в тот день, когда им делают прививку от новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Кроме того, было принято решение о вручении аттестатов о среднем образовании на открытых площадках либо в закрытых помещениях при условии заполняемости не более 50% от общего количества стационарных мест и соблюдения санитарно-противоэпидемических требований.

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 22 160 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, из них 43 за последние сутки.