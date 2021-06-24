Законодатели ЯНАО предложили ограничить доступ детей к деструктивному контенту соцсетей

ТАСС, 24 июня. Депутаты Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) предложили вынести на федеральный уровень вопрос об ограничении доступа детей до 14 лет к социальным сетям. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

"Тему ограничения доступа детей до 14 лет к соцсетям региональные депутаты предложили вынести на федеральный уровень. Обращение депутатов окружного парламента к Министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максуту Шадаеву приняли на пленарном заседании окружного парламента в четверг", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что документ сформирован по итогам круглого стола в ямальском парламенте, на котором обсуждались вопросы информационной безопасности детей. Его участники обсудили необходимость защитить детей от влияния "деструктивного контента интернет-ресурсов", а также сформулировать четкие правила поведения в соцсетях и наметить пути защиты от сетевых угроз.

В обращении ямальские законодатели отмечают сильное влияние социальных сетей на неокрепшую психику несовершеннолетних и формирование зависимости, которая сказывается на социализации, потере навыков общения и успеваемости школьников. При этом именно подростки являются одной из самых больших социальных групп, проводящих значительную часть своего времени в соцсетях.

"До достижения совершеннолетия ответственность за детей возлагается на их родителей или законных представителей, но проблема в том, что они объективно не всегда могут держать под контролем данную сторону развития их ребенка", - уточняется в документе.