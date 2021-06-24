Вакцинацию в "Ельцин Центре" перенесут из-за дефицита вакцин в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Передвижной пункт вакцинации в "Ельцин Центр" не будет организован в пятницу, как ранее сообщали в екатеринбургском музее. Для вакцинации граждан в культурном центре выберут другую дату, так как в Свердловской области наблюдается дефицит вакцин, сообщили в пресс-службе "Ельцин Центра" в четверг.

"В связи с временным дефицитом вакцины в регионе и Екатеринбурге работа передвижного пункта вакцинации в Ельцин Центре 25.06.2021 невозможна и переносится на другую дату. О новой дате и времени сообщим дополнительно", - говорится в сообщении.

В четверг губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил о том, что в Екатеринбурге закончилась вакцина от коронавируса, а на весь регион осталось менее 20 тыс. доз. С пятницы в больницы Екатеринбурга и области поступит новая партия из 36 тыс. доз вакцины "Спутник V". Также в ближайшее время ожидается поставка вакцины "Спутник Лайт".

В Свердловской области наблюдается рост числа случаев коронавируса, сейчас их общее количество превысило 92 тыс. В связи с возобновлением неблагоприятной эпидемиологической ситуации в области переносятся массовые мероприятия, невакцинированных студентов колледжей переводят на дистанционное обучение, также планируется введение штрафов за несоблюдение масочного режима.