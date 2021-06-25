Все природные пожары в Тюменской области ликвидированы

ТЮМЕНЬ, 25 июня. /ТАСС/. Два лесных пожара возникло за сутки в Тюменской области на площади более 22 га, оба они ликвидированы. На текущий момент в регионе нет действующих природных пожаров, сообщил региональный оперативный штаб в пятницу.

"Количество действующих лесных и ландшафтных пожаров на текущий момент, в том числе локализованных - 0", - говорится в сообщении.

Губернатор Тюменской области Александр Моор ранее сообщал, что в регионе в этом году зафиксированы самые масштабные пожары за последние 10 лет. Введен режим повышенной готовности - гражданам и организациям запрещено посещать леса, также запрещается разведение открытого огня на дачных и приусадебных участках.