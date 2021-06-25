Коечный фонд для заразившихся коронавирусом увеличат на 420 мест в Тюменской области

ТЮМЕНЬ, 25 июня. /ТАСС/. Коечный фонд для заболевших COVID-19 в Тюменской области увеличат на 420 мест из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, сообщил региональный оперативный штаб.

"В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации и увеличением количества госпитализируемых на стационарное лечение по поводу COVID-19 возвращаются в строй учреждения, которые были перепрофилированы под моноинфекционные госпитали. На сегодняшнее утро работает 8 госпиталей на 1 275 коек, коечный фонд будет увеличен на 420 мест", - говорится в сообщении.

В оперштабе добавили, что возобновляет свою работу по инфекционному профилю Областная больница № 19, филиал Боровской участковой больницы, где подготовлено 90 коек. С 26 июня пациентов с коронавирусом будет принимать ЛРЦ "Градостроитель" - там подготовлено 200 коек. 28 июня коечный фонд будет увеличен в районах юга области: в Упоровской районной больнице на 70 коек и Сорокинской районной больнице на 60 коек.

В Тюменской области отмечается рост случаев заражения коронавирусом. В регионе сохраняется обязательный масочный режим, людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, за исключением прошедших вакцинацию от коронавируса, предписано соблюдать режим самоизоляции. Решим повышенной готовности продлен до 18 июля.

По данным оперативного штаба на 24 июня, общее количество заразившихся коронавирусной инфекцией в регионе составило более 38 тыс., выздоровели более 36 тысяч человек.