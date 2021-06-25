РМК вложит около 2 млрд рублей в рекультивацию объектов накопленного вреда в Карабаше

ЧЕЛЯБИНСК, 25 июня. /ТАСС/. Русская медная компания (АО "РМК") вложит порядка 2 млрд рублей в рекультивацию крупных объектов накопленного вреда в городе Карабаше Челябинской области, которые возникли в советские годы в результате работы обогатительной фабрики бывшего Карабашского медеплавильного комбината. Об этом ТАСС сообщил президент РМК Всеволод Левин.

"В прошлом веке на протяжении десятилетий природа Карабаша испытывала негативное воздействие от устаревшего медеплавильного производства. С 2004 года, когда завод "Карабашмедь" вошел в состав группы РМК, компания вложила в модернизацию и повышение экологической безопасности предприятия свыше 30 млрд рублей, что сделало возможной и целесообразной ликвидацию накопленного на этих объектах вреда экологии", - сказал собеседник агентства.

По словам Левина, полностью работы на всех объектах завершат за пять-семь лет, инвестировав порядка 2 млрд рублей. На первом рекультивируемом объекте - хвостохранилище № 3 - работы уже начались, еще по двум участкам - "Северный участок" и "Южный" (территории, подверженные влиянию отходов производства) - начаты подготовительные работы. Также в проработке четвертый проект - реабилитация Карабашского пруда (искусственный водоем рядом с заводом).

В пресс-службе РМК пояснили ТАСС, что рекультивация пройдет на территории в несколько сотен гектаров. Площадь работ только на хвостохранилище № 3 превысит 45 га. При этом после рекультивации хвостохранилище будет представлять собой зеленый газон.

Карабаш - моногород в Челябинской области с населением более 11 тыс. человек. В городе расположен один из старейших медеплавильных заводов России - градообразующее предприятие "Карабашмедь".

Русская медная компания входит в тройку крупнейших производителей меди России. Основана в 2004-м году. Производственные активы РМК находятся в Челябинской, Свердловской, Оренбургской, Новгородской областях, в Хабаровском крае, а также в Казахстане. В состав группы РМК входят более 40 предприятий и компаний различной специализации, в том числе восемь горнодобывающих предприятий, гидрометаллургический комбинат, три металлургических завода и торговая компания.