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Мобильные пункты вакцинации временно закрыли в некоторых городах Югры

Регион ожидает поставку 19 тыс. доз вакцины в течение ближайших суток и 88 тыс. доз в течение двух недель

ТАСС, 25 июня. Работа мобильных пунктов вакцинации временно прекращена в нескольких городах Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), чтобы прививать только записавшихся заранее. При этом дефицита вакцины в регионе нет, сообщил директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский в Instagram.

"Вакцина не закончилась. На утро 25 июня в поликлиниках округа запас вакцины более 12 тыс. доз. А всего с начала вакцинации в округ поступило 344 128 доз. Принимаем решение об оперативном перемещении вакцины между медицинскими организациями, чтобы вакцинация не прекращалась. В некоторых городах мы временно ограничили работу мобильных пунктов вакцинации, чтобы обеспечить вакцинацию тех, кто через сайт Госуслуги заранее запланировал прививку и записался на конкретный день и время", - написал он.

Добровольский отметил, что число желающих привиться за последнюю неделю возросло в 1,5 раза, особенно в Сургуте, Нижневартовске, Ханты-Мансийске.

Регион ожидает поставку 19 тыс. доз вакцины в течение ближайших суток и 88 тыс. доз в течение двух недель.

Более 310 тыс. югорчан поставили первый компонент вакцины, завершили вакцинацию 240 тыс. человек. Общее количество случаев заражения коронавирусом составляет более 59 тыс.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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