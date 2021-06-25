Участники фестиваля "Стенограффия" в Екатеринбурге впервые создадут арт-объекты во дворах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Участники международного фестиваля уличного искусства "Стенограффия", который открывается в Екатеринбурге 2 июля, в этом году воплотят отдельный проект "Стенограффия во дворе", сообщили в пресс-службе администрации города в пятницу.

"Накопленный за годы работы опыт организаторы решили воплотить в отдельный проект "Стенограффия во дворе", цель которого - украсить пространство у домов в мегаполисе. Вместе с архитекторами бюро "Плотинка" оргкомитет фестиваля выбрал четыре двора", - говорится в сообщении.

Арт-объекты будут создаваться при участии самих жителей, а итогом проекта станет выпуск универсальной методички с описанием простых и понятных решений, как можно превратить свой двор в произведение уличного искусства.

Предполагается, что всего в рамках фестиваля, который продлится до 31 августа, будет реализовано около 30 творческих проектов. Художники из России и из-за рубежа уже приступили к созданию эскизов, полотнами для которых станут стены зданий и технических построек, бетонные ограждения строительных и промышленных площадок, а также борта наземного транспорта.

"Стенограффия" - ежегодный фестиваль уличного искусства, который проводится агентством StreetArt при поддержке администрации Екатеринбурга. Мероприятие всероссийского масштаба завоевало звание лучшего проекта в области социальных коммуникаций и благотворительности на всероссийском конкурсе "Серебряный лучник".