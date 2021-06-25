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Объем строительства по проектам КРТ на Урале составляет более 1,3 млн кв. м

Всего в УрФО уже реализуют 16 проектов по программе комплексного развития территорий

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июня. /ТАСС/. Количество проектов по программе комплексного развития территорий (КРТ) в Уральском федеральном округе (УрФО) увеличилось до 16, общий объем строительство составляет более 1,3 млн кв. м. Об этом сообщил в пятницу полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев.

"Проекты по КРТ у нас есть во всех регионах. Предварительно мы видим 16 проектов и площадок, общий объем у нас сегодня 1,359 млн кв. м", - сказал он на совете с представителями Минстроя РФ, главами регионов Урала.

Он добавил, что Курганская и Челябинская области, а также Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа приняли всю региональную нормативную базу по КРТ.

Ранее на ПМЭФ Владимир Якушев сообщал о 14 проектах по программе КРТ на Урале. По его словам, первые проекты планируется запустить уже в 2021 году - в Тюменской, Свердловской и Курганской областях.

Теги
Якушев, Владимир ВладимировичРоссияТюменская областьКурганская областьСвердловская областьЧелябинская областьХанты-Мансийский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округ
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