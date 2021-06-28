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В полпредстве сообщили о сложностях с поставками вакцин от COVID-19 во все регионы УрФО

Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев поручил региональным органам власти усилить информационно-разъяснительную работу с жителями и сделать максимально доступной информацию о местах и времени проведения вакцинации

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Рост заболеваемости коронавирусом фиксируют во всех регионах Уральского федерального округа (УрФО), при этом субъекты сталкиваются с перебоями в поставке вакцин, сообщается на сайте уральского полпредства.

"Прививочная кампания продолжается, но периодически возникают сложности. Самый острый вопрос на сегодняшний день - обеспеченность регионов вакциной: все субъекты сталкиваются с перебоями в ее поставке", - сообщили в полпредстве.

По словам полпреда президента РФ в УрФО Владимира Якушева, "вся поступающая вакцина сразу должна идти в оборот". "Нам нужно максимально быстро создать коллективный иммунитет", - отметил Якушев.

Он также поручил региональным органам власти усилить информационно-разъяснительную работу с жителями и сделать максимально доступной информацию о местах и времени проведения вакцинации.

Теги
РоссияСвердловская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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