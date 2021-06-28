Росреестр обжаловал признание за епархией права на здания Среднеуральского монастыря

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Управление Росреестра по Свердловской области обжаловало решение Арбитражного суда региона о признании права собственности Екатеринбургской епархии на 14 зданий комплекса Среднеуральского женского монастыря, который ранее удерживали бывший схимонах Сергий (Николай Романов) и его сторонники.

"Поступила жалоба от управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области", - сообщили ТАСС в суде. На данной стадии суть жалобы не раскрывается, в управление направлен запрос.

Арбитражный суд Свердловской области рассматривал два иска Екатеринбургской епархии о признании права на здания Среднеуральского женского монастыря и удовлетворил оба. Таким образом, епархия добилась признания права на все здания монастырского комплекса.

Епархия начала решать вопрос с правом собственности на Среднеуральский женский монастырь в судебном порядке после конфликта с бывшим духовником обители Сергием (Николаем Романовым). Романов был запрещен в служении в конце мая 2020 года, затем запрещен в служении и лишен сана, но отказался покидать монастырь, удерживая его, митрополия назвала ситуацию захватом.

После задержания Романова и его ареста обитель продолжали удерживать его сторонники, не допуская внутрь представителей епархии. 14 апреля судебные приставы в связи с обеспечительными мерами по иску прокурора Верхней Пышмы выселили всех жителей монастыря из-за выявленных нарушений требований градостроительного законодательства, санитарно-эпидемиологического законодательства и пожарной безопасности.