Гастрономический фестиваль "День сырка" в Кургане перенесен на сентябрь

ТАСС, 28 июня. Крупнейший в Курганской области гастрономический фестиваль "День сырка" планируется провести в сентябре при условии улучшения эпидемиологической обстановки в регионе, сообщила ТАСС в понедельник начальник туристско-информационного центра Кургана Екатерина Панькова.

28 июня курганские власти опубликовали решение оперштаба, в котором сочли "нецелесообразным" проведения фестиваля "День сырка" 3 июля 2021 года. Мероприятие посвящено рыбному промыслу: сырок - народное название пеляди, озерно-речной рыбы из рода сигов.

"Предварительно, "День сырка" переносится на сентябрь. Но сейчас к проведению мероприятия уже было готово все. <...> Изменений в программе фестиваля не будет, все останется, как и планировалось", - сказала она.

Панькова уточнила, что единственный минус переноса мероприятий заключается в том, что в летний период можно было бы провести множество фестивалей, выставок и других событий, но из-за ситуации с коронавирусом гражданам придется ждать возобновления культурной жизни.

Программа фестиваля будет состоять из мастер-классов по приготовлению рыбных блюд, в частности жарке 200 кг сырка на большой сковородке, а также конкурсов и праздничных концертов. Сырок будет представлен и на торговых прилавках, где его смогут купить все гости фестиваля.

Фестиваль "День сырка" впервые прошел в июне 2019 года, жители и туристы получили возможность попробовать множество блюд из местной рыбы - сырка, а также посоревноваться в ее приготовлении. Шеф-повара провели мастер-классы, рассказав о самых вкусных рецептах. Здесь работали ярмарочные ряды, прошел конкурс костюмов.