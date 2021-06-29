Режим неблагоприятных метеоусловий ввели в Свердловской области до 3 июля

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Синоптики Уральского гидрометцентра предупредили о неблагоприятных для рассеивания вредных примесей метеоусловиях в Свердловской области до 3 июля. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте гидрометцентра во вторник.

"До 20:00 3 июля на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ (неблагоприятные метеорологические условия) первой степени опасности. Отмена предупреждения с 20:00 3 июля", - говорится в сообщении.

По данным гидрометцентра, с 29 июня по 3 июля в Свердловской области ожидается аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на 7 градусов и более, сильная жара с максимальной температурой 36-37 градусов. 30 июня и 1 июля ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, гроза, дождь, возможен град.