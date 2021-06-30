Движение большегрузных машин ограничили в Челябинской области из-за жары

ЧЕЛЯБИНСК, 30 июня. /ТАСС/. Движение большегрузного транспорта временно ограничили в среду власти Челябинской области из-за повышения температуры воздуха до плюс 36 градусов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Миндортранса региона.

"В связи с прогнозируемой дневной температурой окружающего воздуха от плюс 34 до плюс 36 градусов вводится временное ограничение движения для тяжеловесных транспортных средств, осуществляющих перевозку грузов на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Челябинской области. Ограничение вводится с 30.06.2021 по 02.07.2021 с 10:00 (08:00) до 22:00 (10:00 мск)", - говорится в сообщении.

Ограничительные меры приняты в том числе для сохранения дорожного покрытия, так как при высокой температуре воздуха под тяжестью большегрузных машин асфальт проседает.

По данным синоптиков, 30 июня в южных и восточных районах Челябинской области местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. До 3 июля в отдельных районах ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха во второй половине дня до 36 градусов и выше.