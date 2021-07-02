Арбитражный суд Тюменской области приостановит проведение заседаний из-за пандемии

ТЮМЕНЬ, 2 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд Тюменской области с 5 по 16 июля приостановит проведение судебных заседаний, личный прием граждан и ознакомление с материалами дел из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в регионе, сообщается на сайте суда.

"В связи с угрозой распространения в Тюменской области новой коронавирусной инфекции в период с 5 июля по 16 июля 2021 года (включительно) Арбитражный суд Тюменской области приостанавливает: проведение судебных заседаний, личный прием граждан, ознакомление с материалами дел", - говорится в сообщении.

В суде добавили, что исполнительные листы, за исключением исполнительных листов по обеспечительным мерам, будут направляться почтой. Прием документов будет осуществляться в электронном виде посредством информационной системы "Мой арбитр" и Почты России.

В регионе сохраняется обязательный масочный режим, людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, за исключением прошедших вакцинацию от коронавируса, предписано соблюдать режим самоизоляции. Режим повышенной готовности продлен до 18 июля. В регионе разрешена работа только тех ночных клубов, танцплощадок и дискотек, где есть сидячие места сразу для всех посетителей, тюменским работодателям предписано воздержаться от направления работников в служебные командировки как по России, так и за ее пределы.

По данным оперативного штаба, с начала пандемии в регионе выявлено 39 257 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Более 37 тыс. человек выздоровели.